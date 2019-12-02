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في لبنان.. سرقت مفتاح منزل زميلتها بالعمل وهذا ما فعلته!

2
DECEMBER
2019
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بتاريخ 29/11/2019، ادعى مواطن لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ان مجهولاً أقدم على الدخول الى مكان اقامته الكائن في محلة تحويطة الغدير بواسطة مفتاح مستعار اثناء غيابه وزوجته عن المنزل، وسرق مبلغاً من المال.

 

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الفصيلة بالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه بها، وهي لبنانية من مواليد عام 1997.

 

بتاريخ 30/11/2019، جرى استدراجها الى مركز الفصيلة. بالتحقيق معها، اعترفت بسرقة مفتاح المنزل من داخل محفظة زوجة المدعي كونهما تعملان سوياً، وبإقدامها على عملية السرقة، وقد جرى استعادة الأموال والمفتاح.

 

سلمت المضبوطات الى المدعي، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته".

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