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استعدوا للبرد والثلوج.. وتحذير هامّ!

2
DECEMBER
2019
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افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI ان برودة بالطقس حلت على لبنان وان اول الثلوج الخفيفة تساقطت صباح اليوم على ارتفاع 2000 متر ، مشيرة إلى ان الاسبوع الحالي سيشهد مزيداً من البرودة ومزيداً من الثلوج نهاية الاسبوع التي قد تتساقط على أقل من 2000 متر.

 

ولفتت المصلحة إلى ان موجة الصقيع ستشتد تدريجياً مع الايام المقبلة مع درجات حرارة دون الصفر في البقاع وعلى ارتفاع 1200 متر مساء الثلاثاء 03/ 12 والاربعاء 04/ 12 والجمعة 06/ 12 وخاصة السبت 07/ 12 (4-) .

 

ونبهت المصلحة المواطنين من تساقط ثلوج متوقع مساء السبت و07/ 12 ونهار الاحد 08/ 12 قد يصل الى 1200 متر لذا على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.

 

إليكم بالتفاصيل طقس الأيام المقبلة:

 

 

الاثنين 02/ 12/ 2019: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً- احتمال امطار متفرقة - برودة ليلاً تصل الى حدود درجة الصفر في البقاع - يحتمل تساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية.

 

الثلاثاء 03/ 12/ 2019: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً - برودة ليلاً في البقاع والقاع وعلى إرتفاع 1200 متر قد تصل الى 1- (درجة تحت الصفر).

 

الاربعاء 04/ 12/ 2019: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً - برودة ليلاً في البقاع والقاع وعلى إرتفاع 1200 متر قد تصل الى 2-( درجتين تحت الصفر) - احتمال امطار رعدية عصراً ومساءً.

 

الخميس 05/ 12/ 2019: طقس متقلب مع إنخفاض درجات الحرارة الى حدود 11 درجة بقاعاً و 19 درجة ساحلاً. تهطل أمطار متفرقة - برودة ليلاً في البقاع والقاع قد تصل الى الصفر.

 

الجمعة 06/ 12/ 2019: طقس متقلب مع إنخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجة بقاعاً و 18 درجة ساحلاً - برودة مع صقيع ليلاً في البقاع والقاع وعلى إرتفاع 1200 متر قد تصل الى درجتين تحت الصفر (2-) .

 

السبت 07/ 12/ 2019: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً - برودة مع صقيع ليلاً في البقاع والقاع وعلى إرتفاع 1200 متر قد تصل الى 4 درجات تحت الصفر - تهطل مساءً امطار متفرقة ويحتمل ان يمتد تساقط الثلوج الى ارتفاع 1200 متر.

 

الاحد 08/ 12/ 2019: طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة، إنخفاض درجات الحرارة إلى 8 بقاعاً و 16 ساحلاً - برودة ليلاً مع إحتمال تشكل الصقيع (2 - تحت الصفر) يحتمل تساقط الثلوج على إرتفاع 1200 متر.

 

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