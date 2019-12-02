رسالة من أرسلان إلى الأسير السوري في سجون الاحتلال صدقي المقت: على نهجك سائرون

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عندما نسمع ما يعبّر عنه من مواقف تشرّف الأمة بأسرها من محيطها الى خليجها الأسير السوري في سجون الاحتلال البطل المغوار صدقي سليمان المقت نشعر كم هذه الأمة صغيرة بمواقفها وصلابتها وسياستها عبر الدسائس والبيع والشراء في خضم السياسات المريضة والضعيفة والهزيلة".

وأضاف: "صدقي المقت زدتنا شرفًا وعزة وكبرياء ووفاء انت وأهلك الطيبين الوطنيين في الجولان العربي السوري المحتل ...مهما حاولت التعبير عبر الكلمات لن أفيك حقك أيها الشهم الأصيل، لكن أقول لك اننا على نهجك سائرون".

وختم بالقول: "بمواقفك الشجاعة جعلتنا نرى كم صغار هم السياسيين والمسؤولين في هذه الأمة... وأملنا كبير رغم كل شيء بأن نلتقي معك في أقرب فرصة كما أحببت في جولاننا العظيم تحت راية العزة والكرامة، العلم العربي السوري، بقيادة أخينا سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله ورعاه في زمن قلّ فيه الرجال".