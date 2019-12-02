عناوين الصجف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2019

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الأخبار: الفوضى تضرب العراق
أسبوع حاسم حكومياً
اللواء: بعبدا ترفع مستوى المواجهة مع الحريري.. وحزب الله لحكومة وحدة أو التعويم
«بيت الوسط» لا علم له بالصلاحيات الإستثنائية.. والجيش يفصل بين شارعين في بعبدا!
النهار: تعنّت السلطة يؤدي إلى تفعيل تصريف الأعمال
الديار: هل ندم الحريري على اعتذاره وهل سيتمّ السماح بتشكيل حكومة دون عرقلة ؟
جنبلاط وجعجع والكتائب لن يشتركوا في الحكومة إذا كانت أكثريّة وفرنجية أيضاً
نداء الوطن: "حزب الله" يبقّ البحصة... "القديم على قِدمه"
الراعي يُبارك "شال الثورة" والعونيون على خُطى "الرينغ"
الجمهورية: متاريس سياسية تزيد المخاطر
the daily star: Lebanon languishes with still no progress on PM
l'orient le jour: Les FL et le mouvement contestataire : entre profil bas pragmatique et prudence tactique