عناوين الصجف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2019

الأخبار: الفوضى تضرب العراق

أسبوع حاسم حكومياً

اللواء: بعبدا ترفع مستوى المواجهة مع الحريري.. وحزب الله لحكومة وحدة أو التعويم

«بيت الوسط» لا علم له بالصلاحيات الإستثنائية.. والجيش يفصل بين شارعين في بعبدا!



النهار: تعنّت السلطة يؤدي إلى تفعيل تصريف الأعمال



الديار: هل ندم الحريري على اعتذاره وهل سيتمّ السماح بتشكيل حكومة دون عرقلة ؟

جنبلاط وجعجع والكتائب لن يشتركوا في الحكومة إذا كانت أكثريّة وفرنجية أيضاً



نداء الوطن: "حزب الله" يبقّ البحصة... "القديم على قِدمه"

الراعي يُبارك "شال الثورة" والعونيون على خُطى "الرينغ"



الجمهورية: متاريس سياسية تزيد المخاطر



the daily star: Lebanon languishes with still no progress on PM



l'orient le jour: Les FL et le mouvement contestataire : entre profil bas pragmatique et prudence tactique