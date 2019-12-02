living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصجف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2019

2
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

همس
جرت عدة لقاءات بين مرجع رسمي وأكثر من شخصية مرشحة لتأليف الحكومة العتيدة، وكانت العُقد تتكرر في النقاشات مع كل المعنيين!


غمز
من البنود الخلافية التي تؤخر التوافق على إسم رئيس الحكومة بين الكتل النيابية الكبيرة، إصرار رئيس التيار الوطني الحر على إقالة ثلاثة موظفين كبار في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد!


لغز
تساءل عدد من الخبراء الماليين عن أسباب تغاضي البنك المركزي عن حالة الإرباك والإستغلال في السوق السوداء والتقلبات اليومية التي ترافق تحديد أسعار الدولار لدى الصرافين!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

هكذا برّر موفد عربي عدم شمول جولته بعض القيادات

برّر موفد عربي زار بيروت أخيراً عدم شمول جولته بعض القيادات الحزبية لضيق الوقت واكتفى بإرسال معاونه الى من لم تشملهم جولته العاجلة والقصيرة.

 

شراء سلعة أساسية سيرسي على أحد تيارات السلطة!

يتردّد أن شراء سلعة أساسية وفض عروضها سيرسي على أحد تيارات السلطة لأن العروض المقدمة تقتصر فقط عليه.

 

 

سبب هبوط سعر صرف الدولار...

قالت أوساط إقتصادية أن سبب هبوط سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع المنصرم كان بسبب صرف رواتب عناصر أحد الأحزاب الذي يبلغ نحو ستة ملايين دولار تقريباً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout