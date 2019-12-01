كيف علّق وهاب على انتحار المواطن ناجي الفليطي؟

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علّق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر "تويتر"، على "انتحار المواطن ناجي الفليطي بسبب ديون لا تتجاوز 200 ألف ليرة".



وقال وهاب: "إنتحار ناجي الفليطي بسبب ديون لا تتجاوز مائتي ألف ليرة وصمة عار على جبين الدولة وكل من يعمل في الشأن العام في لبنان".



وأشار الى ان "المؤسسة التوحيدية للخدمات الإجتماعية مستعدة لتبني عائلته وأولاده".



وكانت قد أفادت قناة "الجديد"، ان "والد المواطن ناجي الفليطي عثر على ابنه مشنوقاً خلف منزله اليوم في البقاع".



وأفادت معلومات، أن "الفليطي أقدم على الانتحار بسبب تراكم ديون عليه في المحال التجارية المجاورة لمنزله لا تتجاوز ٢٠٠ الف ليرة"، مشيرة إلى أنه "من دون عمل منذ شهرين".