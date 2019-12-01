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في العام 1956 حرد رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية لانه لم يقطع العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا وانتهت بثورة ال1958 . في العام 1966 حرد رئيس الحكومة على احدهم وتبنى حملة لتأديبه فكانت النتيجة انهيار احد اكبر مصارف لبنان والعالم العربي . في العام 1969 حرد رئيس الحكومة لستة اشهر كاملة مطالبا باطلاق حرية العمل الفدائي الفلسطيني على الحدود الجنوبية وكان له ما اراد باتفاقية القاهرة المشؤومة التي وضعت الاسفين الاول في نعش سيادة الدولة اللبنانية . في العام 1973 حرد رئيس الحكومة واستقال لان رئيس الجمهورية لم يٌقل قائد الجيش اسكندر غانم تحت زعم عدم التصدي للعملية الاسرائيلية في فردان ووصلنا الى اشتباكات ايار بين الجيش والمسلحين الفلسطينيين والتي مهدت لحرب لبنان بعد عامين . العام 1975 حرد رئيس الحكومة رافضا انزال الجيش لضبط الامن ومنع انزلاق البلد نحو المجهول فكان الانهيار الكبير والسقوط العظيم . في العام 1986 حرد رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية لانه غطى اسقاط الاتفاق الثلاثي وانتهى عهد الجميل بحكومتين احداهما الشرعية ولا رئيس للجمهورية . بعد الطائف هدنة قصيرة عاد بعدها رئيس الحكومة الى الحرد والاعتكاف والاستقالة وكانت المعالجات السورية فورية من خلال وصف العقاقير السياسية , وكنت ترى الجميع هاشين باشين فرحين مبتهجين وبما قسّم لهم راضين مرضيين .

خرج الاوصياء وبقي الوكلاء وانسحب العملاء الى الظل لحين و وغاب اللقطاء بانتظار ايام افضل . ليس من سيمائهم تعرفونهم بل من تاريخهم وماضيهم والحاضر . وكلاء التفليسة , تجار البندقية , شطّار القضية , ارباب المركنتيلية مماسح المخابرات وروائح السفارات .

ركبوا على ظهور الناس 30 عاما واليوم يركبون موجة الحراك معتبرين البلد مضمار خيل وعلب ليل . اليوم يحاولون تعويض سقوط مشروعهم في الخارج والداخل بوضع اليد على الحراك وتحويله قوة دافعة جديدة للتفجير بدلا من التغيير .

بعد شهر ونصف على الحراك اي شيْ لم يتحرك على المستوى الحكومي . الحريري يقول انه غادر ولن يعود وصارت شروطه تقارع المستحيلات الثلاث وتضارع عجائب الدنيا السبع . لا للحزب لا للتيار لا للسياسيين في اي حكومة تكنوقراط يترأسها هو . انتخابات نيابية مبكرة - صلاحيات استثنائية لم يحصل عليها والده في اول عهده برئاسة الحكومة منذ 27 عاما - عدم المس بشخصيات مالية وامنية وعسكرية وسياسية - عدم التطبيع مع سوريا واغلاق الباب الذي يؤدي الى اعادة النازحين او عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين . كل ذلك بانتظار ما ستؤول اليه المواجهة الكبرى في المنطقة وقرار يقولون انه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي . باختصار : اما انا رئيس حكومة وفق شروطي او اذهبوا الى حكومة من دوني سموها ما شئتم . لكن المخفي الاعظم في ما يحصل يكمن في تدفيع حزب الله ثمن قلبه لمعادلة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر الى المقاومة التي لا تقهر وبمفعول رجعي يعود ل2000. وفي تدفيع العهد ثمن وقوفه الى جانب المقاومة ورفض التوطين والتصدي لقضية النازحين وعدم الرضوخ لاملاءات ترسيم الحدود واعادة النظر بتلزيمات البلوكات وتوزيع الشراكات وخصخصة الشركات وحصحصة الصفقات , بمفعول ثأري يعود ل2006 . من بغداد الى بيروت خط مستقيم من التوترات السياسية والتوتيرات الميدانية بدات بالفساد وانتهت بتغيير نظام البلاد بسلاح العقوبات والتظاهرات والاحتجاجات - وهنا لا تدخل التحركات المطلبية الصادقة والشريفة في هذا التصنيف - في وقت يتجه البلد الى الافلاس ولا احد يتحرك للانقاذ حتى ولو بعد خراب البصرة . ومن اوروبا التي تصارع القدر الاميركي خبر غير مفرح لواشنطن وهو ترحيب باريس ولندن وبرلين بست دول اوروبية تنضم الى الية المقايضة في instex والتي تهدف الى التحايل على العقوبات الاميركية ضد التجارة مع ايران عن طريق تجنب استخدام الدولار . في هذا الوقت ينتظر اللبنانيون مصير الاسم الثالث وغيره من الاسماء في الفرن الحكومي المستحدث والناشط بالرغم من مشكلة الطحين وازمة البنزين ..