أبي رميا : فرنسا لا تتدخل بإسم رئيس الحكومة ولا في الصيغة الحكومية

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أكّد النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ الجديد أن "فرنسا لا تتدخل بإسم رئيس الحكومة ولا في الصيغة الحكومية وهي من الدول الأكثر التزاما بأمن واستقرار لبنان".

وقال: "فرنسا طلبت إصلاحات، وملف سيدر يتطلب من لبنان القيام بإصلاحات جذرية وهذا ما طلبته فرنسا، والخطوة الأولى المطلوبة للمسار الإنقاذي للبلد أن تتشكل حكومة تحاكي التوازنات السياسية، وفي خطوة لاحقة فرنسا تعمل على أن يكون هناك مؤتمر دولي لمساعدة لبنان لاحقا".

وأوضح أبي رميا: "اجتماع باسيل والمرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب كان من ضمن لقاءات الأخير، وموقف رفض الحريري لرئاسة الحكومة فتح الأبواب لطرح أسماء آخرين"