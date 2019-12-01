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وئام وهاب: كارتيلات المال والمصارف والنفط والكهرباء والهاتف سقطت

1
DECEMBER
2019
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جدد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب تأكيده أن "التسويات التي كانت قائمة سقطت ويجب ألا نعود إليها، وأن كارتيلات المال والمصارف والغاز والنفط والكهرباء والبواخر والهاتف وكل شيء، هذه العصابة لا إمكان لإحيائها"، لافتا الى أن "العصابة اليوم جزء منها مستقيل وجزء يحاول تبرير نفسه، ورئيس العصابة هرب من لبنان، ومخطئ من يعتقد أن إعادة إحيائها قد تلم الشارع".
 
كلام وهاب جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لمحمد أبو ذياب في دارته في الجاهلية.
 
ودعا في كلمته الى "التفتيش عن تحالفات مع الناس الفقراء والبسطاء والكرماء، هؤلاء الناس الذين يحملون كرامة إنسانية لا يمكن أن تهزم، فلنذهب للتحالف مع هؤلاء الناس الذين خرجوا من القمقم ولن يعودوا إليه، ولنخرج من هذه التحالفات الفوقية التي لن تعيش لا هي ولا أصحابها".
 
وناشد وهاب "الأفرقاء غير المتورطين في الفساد للتحالف جميعا مع هذا الحراك الموجود ليس فقط في الشارع، بل في كل منزل، لأن ليس فقط من ينزل الى الشارع يريد أن يسمع صوته، كل الناس كانت تئن، وتصرخ"، موضحا أنه "عندما بدأنا نحن انتفاضتنا، الفرق بيننا وبين الآخرين بأننا كنا نسمع أنين الناس ونشعر بهم، وأحيانا كثيرة لا نستطيع أن نقوم مقام الدولة، لذلك ربما كنا نسعى لدولة عادلة، لأننا لسنا نحن البديل وغير قادرين ان نكون البديل، بل الدولة العادلة هي البديل".
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