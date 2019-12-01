عناوين الصحف ليوم الأحد 1 كانون الأول 2019

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الديار: التلاعب بالدولار في سوق الصيارفة يُهدّد الكيان اللبناني ويُشيع الفوضى

التقصير في المسؤوليات والتواطؤ أسباب رئيسية في البلبلة الحاصلة

النهار: السلطة العقيمة محتجبة والثورة إلى تصعيد

الشرق الأوسط: «حزب الله» يعدّ وجود الحريري أو من يختاره مساعداً للبنان

تحدث عن «نوافذ إيجابية للحل» بعد وصول رسائل دولية

الوطن السورية: كبّدهما خسائر كبيرة وحافظ على خريطة سيطرته … الجيش يصدّ «النصرة» وميليشيات تركيا جنوب شرق إدلب



الأنباء: أزمة المحروقات همدت ولم تطفأ.. والدولار يتأرجح على إيقاع السوق السوداء

مصادر: مجموعة الدعم الدولية لحكومة بشروط الحريري وإلا عسكرية