عناوين الصحف ليوم الأحد 1 كانون الأول 2019

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الديار: التلاعب بالدولار في سوق الصيارفة يُهدّد الكيان اللبناني ويُشيع الفوضى
التقصير في المسؤوليات والتواطؤ أسباب رئيسية في البلبلة الحاصلة
النهار: السلطة العقيمة محتجبة والثورة إلى تصعيد
الشرق الأوسط: «حزب الله» يعدّ وجود الحريري أو من يختاره مساعداً للبنان
تحدث عن «نوافذ إيجابية للحل» بعد وصول رسائل دولية
الوطن السورية: كبّدهما خسائر كبيرة وحافظ على خريطة سيطرته … الجيش يصدّ «النصرة» وميليشيات تركيا جنوب شرق إدلب
الأنباء: أزمة المحروقات همدت ولم تطفأ.. والدولار يتأرجح على إيقاع السوق السوداء
مصادر: مجموعة الدعم الدولية لحكومة بشروط الحريري وإلا عسكرية