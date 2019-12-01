... «يوميات الضرورة اللبنانية»

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يضبط اللبنانيون أعصابهم، وقد أعدوا لائحة بالضروريات، من بينها تجميع الأموال وفق ما تتيح لهم السحوبات المصرفية بعد قيود شديدة القساوة من المصارف على حسابات المودعين.

وتستخدم الأموال لتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الشهرية وفي طليعتها اشتراك مولد الكهرباء وفواتير الهاتف الخليوي وركيزتها الأساسية أسعار باقات خدمات الانترنت، والأخيرة شكلت الوقود لإطلاق الاحتجاجات في الشارع ليل 17 أكتوبر الماضي، بعد قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير فرض ضريبة مقطوعة على تطبيق «واتس أب» قيمتها 6 دولارات شهريا، قبل ان يتراجع عنها لاحقا من دون التمكن من وقف اندفاعة الناس.