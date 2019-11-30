لماذا تأخرت وزارة الطاقة في استيراد البنزين؟ (رزق الله الحايك)

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رزق الله الحايك – ناشط سياسي -

بعد قرار وزيرة الطاقة ندى البستاني استيراد مادة البنزين، تساءل العديد من اللبنانيين، منهم بنوايا صافية ومنهم لأهداف خبيثة، حول عدم قيام وزارة الطاقة باستيراد مادة البنزين منذ عدة سنوات وتحديدًا منذ استلام وزراء التيار الوطني الحر لهذه الوزارة. لذلك يقتضي ابراز الحقائق:

منذ العام 2005، سعى التيار الوطني الحر وحيداً الى كسر كافة انواع الاحتكارات سواء الاحتكارات السياسية المتمثلة باحادية التمثيل والمناطق المغلقة او الاحتكارات الاقتصادية وخاصةً احتكارات قطاع الاتصالات وقطاع البناء وقطاع الطيران المدني واحتكارات النفايات والمناقصات المحصورة وغيرها وصولا اليوم الى قطاع المحروقات وتحديدًا البنزين.

واعتمد التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح سابقًا وتكتل لبنان القوي حاليًا في محاربتهم للاحتكارات والكارتيلات، على سياسية النفس الطويل؛ اولًا بسبب امتناع باقي الاطراف السياسية عن مؤازرة التيار الوطني الحر في هذه المعركة، وثانيًا والاهم لان المحتكِرين ليسوا سوى امراء الحرب والطوائف الذين لا يمانعون بإشعال حرب اهلية في سبيل المحافظة على ارباحهم الطائلة المحصّلة من هذه الاحتكارات. وابلغ دليل على ذلك هو الاحداث المؤسفة التي وقعت منذ بضعة اشهر وادت الى سقوط شهيد وعدة جرحى، بُعيد فوز احدى الشركات الاجنبية بمناقصة متعلقة بقطاع النفط.

اما اليوم، وبعدما انتفض الشعب لحقوقه وحطّم بانتفاضته العديد من القيود، وبعدما امعنت الكارتيلات في ابتزاز المواطنين، أتت الفرصة المناسبة لكي تطلق الوزيرة ندى البستاني مشروع استيراد الدولة لمادة البنزين والذي كان مجمّدًا في ادراج الوزيرين الذين سبقاها الى وزارة الطاقة صونًا للسم الاهلي.



