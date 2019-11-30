بعد الحديث عن تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات... جمعية المصارف توضح

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نفت مصادر جمعية المصارف للـ"ال بي سي" ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قرار الجمعية فرض تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات النقدية نتيجة اجتماع بعبدا المالي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع المالي خُصّص للبحث في اقتراحات عدة للخروج من الأزمة التي يمرّ بها لبنان ولم يتم البت بأي قرار بعد.

وتشير المصادر الى انه تمّ تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية.