عن "الإتهامات": قال جنبلاط ... ورد وهاب!

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غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات وللتوضيح فإنني لا أملك محطة بنزين في كل لبنان. الغريب ان البعض منهم يستخدم منبرا للثورة اما الآخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر. سنلجأ الى القضاء”.





وغرّد الوزير السابق وئام وهاب ردا على جنبلاط قائلا: " وليد بك الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب يا بك هوي قصدو عندك الشركة مش محطة. عن جد زعران عملاء سوريا بس بيني وبينك هالمرة معن حق تا ترتاح عمول متلي ما تشتغل بلبنان نصيحة خلص بيكفي ٣٠ سنة وريح راسك"