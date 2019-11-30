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عن المصارف .. كشف النائب فضل الله..

30
NOVEMBER
2019
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اعتبر النائب حسن فضل الله أنه من غير الصحيح أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد التي هي عليه الآن، وقال من بلدة كومين :أما فيما يتعلق بموضوعي البنزين والتلاعب بسعر صرف الدولار، فهما لا يحتاجان إلى حكومة لمعالجتهما، وإنما إلى قضاة يضعون يدهم على هذه الملفات ومعاقبة المخالفين، وعندها تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، ونحن لا نقول إنه لا يوجد أزمة حادة وخانقة وقاسية تحتاج إلى معالجات، ولكن ما نقوله أن هناك استغلال لهذه الأزمة.

وتابع النائب فضل الله هناك من يوظف في السياسة اليوم هذا الوجع والألم والأوضاع الصعبة ليستغلها ويحقق المكاسب، ونحن نتحدث عن معطيات لا عن كلام تحليلي، وهناك أيضاً جهات خارجية تعمل على نفس الخط من أجل المزيد من الضغط لتحقيق المكاسب أيضاً، وهناك من هو خارج أي إطار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية يريد في هذه اللحظة الصعبة أن يكدس الثروات، ولذلك، ندعو القضاء للتحرك لمعالجة هذه الأساليب الملتوية في هذه اللحظة الصعبة، مشدداً على ضرورة أن يترفع الجميع عن الحسابات الخاصة أو الحسابات السياسية والإستغلال في ظل هذه الأزمة الوطنية، وأن يتعاونوا مع بعضهم من أجل أن يحدوا من هذه الأزمة.

ورأى فضل الله أن ما تقوم به المصارف غير قانوني على الإطلاق، فهؤلاء أخذوا أموال الناس ووضعوها أمانة لديهم، ولكن أصبحوا في لحظة معينة يعيدون الأموال للمواطنين بطريقة فيها نوع من الإهانة والإذلال، ونحن سمعنا تطمينات من المصارف بأن الأموال موجودة، ولكن نحن لا نستطيع أن نصدق هذه اللغة، بل علينا أن نرى تطبيقات، وبالتالي على المصارف أن تغيّر من هذه الإجراءات التي فرضتها مؤخراً طالما أن الأموال موجودة على حسب قولهم. وعلى المصرف المركزي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الملف

وقال :إننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى حلول لهذه الأزمة، وهذا الموضوع محل عناية كاملة من قبل قيادة حزب الله، ولا أبالغ إذا قلنا بأنه على مدار الساعة نعمل على مبادرات وتفكير ومحاولات ومساعي من أجل أن نخفف من هذه الأزمة، ونعالج بالحد المعقول، ولكن هذا ليس على عاتقنا فقط كجهة سياسية، وإنما على عاتق الجميع.

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