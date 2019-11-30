كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر الأحد حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر .

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية أن يكون طقس الأحد، غائماً جزئيًا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الأمطار تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

أما الإثنين فيكون غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة ويتشكل ضباب على المرتفعات، تنحسر الامطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.