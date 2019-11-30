جراح اعصاب لبناني يجري أول عملية جراحية في كندا لتخفيف متلازمة الألم

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أجرى جراح الأعصاب الدكتور أنطونيوس الحلو، وهو إبن بلدة آسيا البترونية ونجل رئيس بلديتها جورج الحلو، بنجاح أول عملية جراحية في مونكتون الكندية، لتخفيف المعاناة عن المرضى الذين يعانون من متلازمة الألم. واجريت العملية لمريضة تعاني من ألم مزمن منذ سنوات.

وقال الحلو: "لأول مرة، استيقظت المريضة سعيدة لأنها تمكنت من النوم طوال الليل من دون ألم، وهي المرة الأولى لها منذ ثماني سنوات".

اشارة الى ان متلازمة الألم المعقدة أو CRPS هي حالة مزمنة تصيب أحد الأطراف وعادة ما تحدث بعد الإصابة او السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية.

ونجح الحلو بزرع نظام تعديل عصبي يتميز بأسلاك كهربائية في الجزء السفلي من الحبل الشوكي للمريضة. وتحمل الاسلاك تيارا كهربائيا يحفز الأعصاب ما يتسبب في انخفاض ألم المريض.