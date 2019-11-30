لم يمضِ أسبوع على تواجده في لبنان وارتكب عدة سرقات...هل وقعتم ضحيته؟

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ف. ك. (مواليد عام 1984، جزائري)

الذي مضى على وجوده في لبنان /6/ أيام، أقدم في خلالها على عدة عمليات سرقة طالت مبالغ مالية وهواتف خلوية من داخل صيدليات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت الكائن في ثكنة الملازم الأول الشهيد زهير الجودي / الجميزة، أو الاتصال على الرقم 581071/01 – 581074/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.