مريم البسام: "#طاقة_ناعمة تخبرك عن حل"

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علقت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد، مريم البسام بتغريدة على قرار وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الخوري حول استيراد النفط مباشرة بالقول: "فاوضت بصمت،حدثتها كانت هادئة كمن يتوقع ابتسامةً في النهايات، ايقنت ُ انها القوة ، وان القوة لا تكمن في الظهور والعراضات التلفزيونية، تخبرك عن حل قادم ،عن خيوط وصل تشبكها من دون تنازلات فتدرك انها في حرب مع كبار الكارتيلات .

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#نخوض_الحرب_معكعلى قرار وزيرة الطاقة ندى البستاني الخوري بإستيراد النفط مباشرة بالقول "