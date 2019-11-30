بعد توقيفها أمس.. ما هو مصير دانا حمّود؟

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أشارت الmtv إلى أنه سيتمّ نقل الموقوفة دانا حمّود الى ثكنة ميناء الحصن عند التاسعة وسيطلق سراحها عند الساعة العاشرة قبل الظهر.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أوضحت أنه "بتاريخ 29/11/2019 وفي احدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع اشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت قامت خلاله الفتاة وهي بحالة غضب بإطلاق الشتائم واعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف امامها والتهجم على الالية، مما أدى الى تدخل ملازم اول لفض الاشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من امام الآلية والضرب عليها.

بنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص.

ان قوى الامن الداخلي تعتبر انه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وان كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الامن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار."