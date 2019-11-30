عناوين الصحف ليوم السبت 30 تشرين الثاني 2019

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الأخبار

استقالة عادل عبد المهدي: عودةٌ إلى نقطة الصفر

جنبلاط والبساتنة وشمّاس ويمّين وتوتال يبتزّون الناس: سلامة شريك كارتيل النفط

بعد المساهمة في افتعال أزمة البنزين... مصرف لبنان يساوي «الدولة» بالقطاع الخاص!

النهار

اجتماع دولي في باريس: الحكومة شرط المساعدات

الجمهورية

العبث السياسي يشل البلد

أزمة المحروقات: فوضى في الشارع

الإحتجاجات تتصاعد .. والبلد مشلول والسلـــطة لا ترى .. والإستشارات في مربّع الفشل

اللواء

لا نتائج لإجتماع بعبدا المالي.. ولكن الإنهيار تحت السيطرة!

شروط باسيل تعيق الإتفاق على شخصية الرئيس المكلف.. والطوابير تعيد البنزين إلى المحطات

L'Orient-Le Jour

Le flou complet règne sur le prix du dollar dans les bureaux de change

The Daily Star

Officials scramble as economy deteriorates