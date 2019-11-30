أسرار الصحف ليوم السبت 30 تشرين الثاني 2019

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اللواء

همس

يحرص مرجع نيابي على الحصول على تطمينات، قبل الخوض في جدية مرشحين مقترحين، علی طريقة «الفول والمكيول».

غمز

نقل مصدر نيابي عن دبلوماسي غربي قوله أنه يتوقع أن تنكفئ المساعي الدولية، إذا لم تظهر بوادر إيجابية لتشكيل حكومة قريباً جداً.

لغز

تبيّن أن لزيارة دبلوماسي عربي إلى بيروت أهداف لا تتعلق فقط بالمهمة التي أعلن عنها!

الجمهورية

تتبادل الأندية السياسية والنيابية نقلاً عن مرجع كبير معلومات عن نية بعض النواب بالإستقالة أو السفر الى العيش خارج لبنان ّ بعدما تلقوا تحذيراً من الإستقالة.

يتردد أن أحد الوزراء في الحكومة المستقيلة لن يتخلى عن إحدى الوزارات المثيرة للجدل تخوفاً من يأتي وزير جديد ويعمل على حل مشكلتها المزمنة خلال ستة أشهر.

سأل أحد متابعي الأزمة الإقتصادية ماذا فعل أحد الوزراء حتى الان للجم أسعار التجار الجشعين فيما بعض المنتجات محلية ولا تسعر بالدولار أو تستورد من الخارج.