مبروك لبنان

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تُوّجت الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الدولي الحكومي لليونسكو التي انعقدت في 28 تشرين الثاني 2019 بانتخاب الدكتور فادي جورج قمير رئيسًا للبرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP).

اختار أعضاء المكتب والمجلس لبنان "بلد الأرز" بشخص المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير لتولّي الشعلة من الرئيس السنغالي السيد ثييرنوت هاميت بابا لي (Thiernot Hamet Baba Ly).

حضر جلسة الانتخاب هذه وشارك فيها بفعالية كل من :

- الرئيس السابق، السيد ثييرنوت هاميت بابا لي Thierno Hamet Baba Ly

- مدير قسم علوم المياه وسكرتير البرنامج الهيدرولوجي الدولي، السيد يوسف فيلالي مكناسي

- سعادة السفيرة السيدة سحر بعاصيري مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونيسكو.

ترأس الدكتور فادي قمير هذه الجلسة والتي تضمّن جدول أعمالها موضوعين مهمّين للغاية نذكر أحدهما وهو: "استراتيجية البرنامج الهيدرولوجي الدولي PHI 2020-2029" والتي ستتناول المخاطر المتعلقة بالأمن المائي والدبلوماسية المائية والتلوث وتغير المناخ ...

انتخب الدكتور قمير خمسة نواب للرئيس للمناطق الفرعية الخمسة للمكتب ومقرر المجلس الحكومي الدولي الرابع والعشرين.

يمكن القول ان انتخاب الدكتور فادي قمير كرئيس للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو (IHP) يسمح للبنان مرة أخرى باستعادة مكانته كدولة متميزة ذات امتداد دولي في مواجهة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة ورفاه الانسان بالنظر الى أهمّية البرنامج الهيدرولوجي الدولي وهو البرنامج الحكومي الدولي الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة المكرّس للبحوث في مجال المياه وإدارة الموارد المائية بالإضافة الى التعليم وبناء القدرات.

يتم تنفيذ هذا البرنامج، الذي تمّ تكييفه وفقًا لاحتياجات الدول الأعضاء، على مراحل - مما يسمح له بالتطور وفقًا لاحتياجات العالم المتغير. البرنامج الهيدرولوجي الدولي ضمن برامج اليونيسكو، الذي أنشىء عام 1975 ويُنفّذ من خلال تسلسل برنامجي أو مراحل على ست سنوات، وهو يدخل مرحلته الثامنة (IHP-VIII) خلال الفترة 2014-2021.

كل هذا يدفعنا للقول ان لبنان اليوم دولة رائدة في أعلى سلطة هيدرولوجية في العالم، ويعود لبلد الأرز منذ هذه اللحظة إعداد استراتيجية المياه لليونسكو من بين مسؤوليات أخرى.

سيتولى، الدكتور فادي قمير الذي قاد الاستراتيجية اللبنانية للمياه واستراتيجية البحر المتوسط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، الاهتمام حالياً بالاستراتيجية العالمية للمياه في إطار أعلى سلطة للمياه.

اليوم استعدنا الأمل!