مخزومي استقبل ثلة من فعاليات بيروت: لاتخاذ قرارت لضبط حركة السوق النقدية التي تتسبب في تصخم الأسعار

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ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار، استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ثلة من فعاليات بيروت في بيت البحر، حيث جرى البحث بأوضاع البلاد في ظل الحراك الشعبي على خلفية الأزمات الاقتصادية والمالية وتداعياتها الاجتماعية.

وإذ تداول المجتمعون في الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون على الصعد كافة وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، دعوا المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ القرارات المناسبة لحل الأزمات المتلاحقة، مشددين على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المالية التي اتخذتها المصارف عبر تجميد حسابات المودعين وما تسببت به هذه الإجراءات من نتائج سلبية على القطاعات كافة. كما دعا المجتمعون إلى اتخاذ قرارت لضبط حركة السوق النقدية التي تتسبب في تصخم الأسعار والتي تصيب لقمة عيش المواطنين وخصوصاً الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وتوافق المجتمعون على تأييد مطالب الحراك الشعبي المحقة التي تمثل رغبات وآمال اللبنانيين في العيش الكريم وتأمين الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة. وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية ميشال عون الإسراع في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذية من الاختصاصيين تكون مستقلة وفاعلة وقادرة على انتشال البلد من أزماته.



وأخيراً ثمّن المجتمعون موقف قيادة الجيش والقوى الأمنية في التعاطي الإيجابي مع الانتفاضة الشعبية وحماية المتظاهرين.