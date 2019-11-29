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مصادر التيار: التيار مستعد لدعم تشكيل حكومة اختصاصيّين برئيسها و وزرائها

29
NOVEMBER
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 أزمة المحروقات في صدارة المشهد. وفيما المواطنون يترقبون الحلول، تؤكد معلومات الـ OTV أن المشاورات قائمة في هذا الإطار، على أمل التوصل إلى حلٍّ جذري ونهائي يمنع تكرار الازدحام أمام المحطات، بسبب مقنع أو من دون.


وفي هذا السياق، تؤكد أوساط سياسية للـ OTV أن وزيرة الطاقة تقوم بواجباتها في الموضوع، وكل ما تهدف اليه هو عدم رفع الاسعار على المواطنين، كما يشتهي البعض المكشوف.


في غضون ذلك، وفيما استكرت التحركات الاحتجاجية المتنقلة اليوم، سجل تطور لافت تمثل بتسليط الضوء على العبء الكبير الذي يشكله النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، وهو ما تلكأت الحكومات السابقة عن مواجهته بالشكل المناسب لاعتبارات سياسية معروفة.


وفي سياق متصل، تشير اوساط سياسية عبر الـ OTV إلى أن رئيس الحكومة لا يُمكن ان يبقى متفرجاً على مسلسل الانهيارات من دون اي تحرّك، فهو لا يزال رئيس حكومة تصريف اعمال ويتمتع بصلاحيات ومسؤوليات.


أما في الموضوع الحكومي، وفي انتظار أن تسفر المشاورات القائمة عن نتائج ملموسة تسمح بالدعوة الى الاستشارات الملزمة، تؤكد مصادر التيار الوطني الحر للـ OTV استعداد التيار لدعم تشكيل حكومة اختصاصيّين برئيسها و وزرائها، وهو لا يعارض حكومة تكنو - سياسية يجري البحث حولها، ولكن إذا تبيّن خلال فترة قصيرة جداً أنّ هناك من يصرّ على عرقلة تشكيل الحكومة وحرق الاسم المطروح مجدداً بعد الاتفاق عليه، بشروط مستجدة حول التأليف، والتسريع في الإنهيار وسدّ أبواب الحَلّ، فإن التيار سيتّخذ المواقف التي تمليها عليه مسؤوليته الوطنية.


وجددت مصادر التيار الاشارة الى ان كلّ ما يجري في الكواليس السياسية يثبت صحّة تمهّل الرئيس ميشال عون باجراء الاستشارات المُلزمة، ويؤكد ان الجميع، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري يشاركون بالمشاورات المكثّفة المُسبقة حول التأليف وليس فقط التكليف.

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