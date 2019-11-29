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بالصور - إعلاميون لبنانيون: مع وزيرة الطاقة ضد كارتيل المحروقات!

29
NOVEMBER
2019
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غرّد عدد من الإعلاميين اللبنانيين تضامناً مع الوزيرة ندى البستاني خوري ضد "كارتيل المحروقات"، وطالبوا الوزيرة بلي ذراع "كارتيل المحروقات" ومعلنين دعمهم الكامل لها.

في هذا الإطار غرّد الإعلامي فراس حاطوم: "هيدي المرة انا مع السلطة ومع الوزيرة ضد كارتيل المحروقات!! #لبنان_ينتفض"

وغرّدت الإعلامية نانسي السبع: "كل الدعم للوزيرة @NadaBoustani بمعركتها ضد الاحتكار ولازم كلنا كمواطنين ندعم معركتا ولو قطعو الكارتيلات الوقود لعشرة ايام. الناس انتفضت عالذل وأحد اشكالو طوابير السيارات قدّام محطات البنزين."

من ناحيته غرّد الإعلامي رياض قبيسي: "أنا مش بس مع قرار وزارة الطاقة باستيراد الدولة للمحروقات وكسر الاحتكار ، انا مع لي ذراع كارتيل المحروقات واسترداد اكثر من ٣٠ مليون دولار قام هذا الكارتيل بجبايتها من جيوبنا بغير وجه حق (وهذا راي ديوان المحاسبة ) على مدار  سنوات من خلال إلزامنا بدفع تعرفة جمركية تم إعفاءهم منها ."

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