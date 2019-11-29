من يقطع الطرقات في ساحل كسروان؟

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أورد موقع VDL news أنه عُلم من مصادر رفيعة المستوى أن من يتولى عملية قطع الطرقات على ساحل كسروان هما ف. وش. فياض وهما متعهدان كبيران وأحدهما مدير لشركة كبيرة، واسمهما بات بعهدة الأجهزة الأمنية بعد تحولّهما إلى متعهدي قطع طرقات على المواطنين.

ووفق المصادر، تم ضبط كميات من الزيت المحروق لرميه في الطرقات أيضًا، وهناك تخوف من حصول حوادث كبيرة على غرار الحادث الذي حصل في الجنوب وراح ضحيته رجل وسيدة.

كما في سياق آخر مختلف، أكدت مصادر أن تم توقيف أحد الأشخاص يرمي الزيت المحروق قرب مستشفى سرحال لقطع الطريق في المنطقة كما تم ضبط شحنة اطارات تم استقدامها لحرقها.