إذاعة لبنانية تودّع المستمعين وتقفل أبوابها!

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غرّد الاعلامي جو معلوف عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، قائلا: "غداً الوطن بلا جرس سكوب. بلا ذاك الصوت الذي لم يقتصر يوماً على الفن وحده بلا تعداه ليكون حراً مستقلاً في خدمة الناس والحرية فكرّسنا المواطن مراسل ووضعنا حقوقه ومطالبه وكرامته فوق كل اعتبار".

وتابع: "غدا نودع المستمعين ونصرف العاملين فتدمع قلوبنا حسرة عليهم وعلى عشر سنوات من النضال المستقل في خدمة الوطن. نحن لسنا بخير ولكن الحلم ما زال أمام أعيننا. على أمل أن نعيد البلد افضل مما كان حتى تتسنى لنا العودة اذا مش هلّق يوماً ما. ايه... في امل".