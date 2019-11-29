بالفيديو - "يفل رئيس الجمهورية.. بدّي اللاجئين كلّن محلّو"!!

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وقفة أمام مقر الاتحاد الاوروبي في زقاق البلاط، طالب فيها المعتصمون ب"العودة السريعة للاجئين والنازحين إلى وطنهم بكرامة"، وحملوا الاعلام اللبنانية وأطلقوا هتافات "بدنا ناكل بدنا نعيش، بدنا نعيد اللاجئين، وما بدنا بلبنان الا الشعب اللبناني"، وغيرها من الهتافات، وأنشدوا النشيد الوطني.



وفي الجهة المقابلة، وقفت مجموعة من المحتجين مناهضة حملت يافطات واطلقت هتافات "لا نريد كراهية، ثورتنا على الظلم مش على المظلومين، العنصرية شر مطلق واللاجىء مش عدونا"، إضافة إلى هتافات ضد من هم في السلطة من المسؤولين عن التدهور الاقتصادي بحسب رأيهم.



وقال احد الاشخاص: "بالنسبة إلي يفل رئيس الجمهورية.. بدّي اللاجئين كلّن محلّو".