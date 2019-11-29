باسيل عرض التطورات مع سفير فرنسا وكوبيتش.. فوشيه: بلادي ملتزمة استقرار لبنان

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سفير فرنسا برونو فوشيه الذي شدد على "التزام بلاده الاستقرار في لبنان".



وتناول البحث اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، الذي سيعقد في باريس قبيل منتصف كانون الأول المقبل، والذي سيفتتحه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في حضور ممثلين لأعضاء المجموعة، اضافة إلى دول الخليج.‏



والتقى الوزير باسيل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اطلعه على تقرير الأمين العام في شأن قرار مجلس الأمن الدولي الـ1701، وعرض معه للتطورات في لبنان.