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فريد البستاني: للحراك الحق بالتظاهر ولكن مقولة كلكن يعني كلكن لا أتقبلها

29
NOVEMBER
2019
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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني ان "لبنان قوي بشعبه وما يحصل خير برهان على فشل الحكومة ولطالما طالبنا بالدولة المدنية لكي نتمكن من التغيير وللحراك مطالب محقة ولي علاقات جيدة مع الكثيرين منهم". واعتبر انه"للحراك الحق بالتظاهر ولكن مقولة كلكن يعني كلكن لا أتقبلها وضرورة ويجب أن يفصل القضاء في الاتهامات وأنا شرعي لأن الشعب انتخبني في انتخابات حرة ونزيهة".

 

وأوضح انه "قمنا بعمل كبير داخل الندوة البرلمانية وكنت مسؤولا عن متابعة ملف الجمارك مثلا وأحيلت إلى القضاء ملفات فساد كبيرة ولكن القضايا نامت في القضاء لأسباب سياسية طبعا".

 

واعتبر في حديث للـ "nbn" ان "الوضع السياسي الذي نمر به يتطلب معالجات سياسية والتركيبة الحكومية السابقة لم تكن على قدر الامال وليس الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يتحملان المسؤولية". وأضاف "رئيس الجمهورية لديه صلاحيات معنوية أكثر منها عملية وبالتالي فهو لا يتحمل المسؤولية".

 

كما لفت إلى انه "يمكن المزج بين التكنوقراط والسياسيين فيصار مثلا إلى الإتيان بوزراء دولة يمثلون الكتل السياسية وعندها هذه الحكومة تستطيع الحصول على ثقة النواب". وشدد على ان "رئيس الجمهورية يتمتع بحكمة كبيرة وبعد نظر تمكنه من وضع الحلول اللازمة ولكن كل ذلك يتطلب وقتا الدستور لم يحدد مهلة للدعوة لاستشارات كما لم يحدد مهلة للتأليف واليوم الرئيس يأخذ الوقت في الاستشارات والتكليف بغية تسهيل التأليف. فنحن لم ننس بعد الوقت الطويل الذي استغرقه تشكيل الحكومة".

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