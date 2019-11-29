"تشكيل الحكومة بات أمرا ملحّاً"... مخزومي التقى المفتي دريان: للاسراع بالاستشارات النيابية

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ثمن النائب فؤاد مخزومي مضمون بيان المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، مشددا على ضرورة الاسراع بالاستشارات النيابية الملزمة والذهاب الى حكومة تلاقي مطالب الشعب المحقة.



مخزومي وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أسف لسوء الاوضاع الاقتصادية والمالية، منتقدا الاجراءات المتخذة من قبل المصارف والتي لا تتلاقى مع قوانين التسليف والنقد المعمول بها.



ورأى مخزومي ان ما يجري اليوم هو سوء ادارة للنظام النقدي والمصرفي وهو نتيجة الشراكة في النظام الفاسد بين السياسيين والمصرفيين.



واذ شدد على ان تشكيل الحكومة بات أمرا مطلوبا لا بل ملحّاً، اوضح مخزومي ان موعد الاستشارات لا يزال بعيدا بانتظار نتائج اللقاءات الخارجية بشأن لبنان، داعيا الى تخطي عقبة الاسماء والبناء على الحلول اللازمة لاختيار الشخصية المناسبة لتولي رئاسة الحكومة.