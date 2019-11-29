٩ جلسات في ٥ ايام للجنة المال..

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تعقد لجنة المال والموازنة جلسات متتالية صباحا ومساء بدءا من الاسبوع المقبل، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020 وفقا للجدول الآتي:

- الاثنين 2/12/2019

10,30: مواد قانون وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.

17,00: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء باداراتها ومؤسساتها كافة.

- الثلاثاء 3/12/2019

10,30: وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة الدفاع الوطني.

17,00: وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الاتصالات باداراتها ومؤسساتها كافة.

- الخميس 5/12/2019

10,30: وزارة الطاقة والمياه بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة الصحة العامة.

17,00: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل باداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة العدل والمجلس الدستوري.

- الجمعة 6/12/2019

15,00: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة الاعلام، وزارة السياحة.

- الاثنين 9/12/2019

10,30: وزارة التربية والتعليم العالي بإداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة الاقتصاد والتجارة باداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة الزراعة.

17,00: وزارة الصناعة بمؤسساتها وإداراتها كافة، وزارة البيئة، وزارة المهجرين.