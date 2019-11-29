ابتزها وهددها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها.. وهذا ما حصل

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ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من طالبة جامعية لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد مجهول، بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من خلال التحريات والتعقبات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من معرفة كامل هوية المشتبه به وتحديد مكان تواجده.

بتاريخ 26/11/2019 وفي مدينة بيروت شارع بلس-الحمرا، جرى توقيفه وهو لبناني من مواليد عام 1996.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة استحصاله على كلمة مرور (password) حساب المدّعية، وسرقة صورها وفيديوهات لها كانت تحتفظ بها، وبإنشاء حساب وهمي على "انستغرام" وعرض صورها وهددها وابتزها.

جرى مسح الصور والفيديوهات بناء على إشارة القضاء المختصّ.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.