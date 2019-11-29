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أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2019

29
NOVEMBER
2019
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اللواء

همس

فسرت تحركات في الشارع بأنها في سياق الضغط لإبقاء مسؤول حكومي في موقعه.

غمز

يتردد قطب وسطي بالقيام «بدور تصالحي» بين مرجعين، بانتظار وضوح بورصة الترجيحات الأخيرة حول تسمية شخصية تؤلف الحكومة.

لغز

عمد بعض المصارف إلى إرسال رسائل نصية، تخطر أصحاب الرواتب الموطنة بوصولها إلى حساباتهم، ثم تبين لا اثر لها فعلياً، أو لا إمكانية لسحبها بالـ ATM؟!

الجمهورية

كشفت مصادر في اللجان التنسيقية لساحات الإعتصام عن خرق تعرضت له شبكات الواتس آب الخاصة بها فنزل المتظاهرون الأحد الماضي دون معرفة مسؤوليها.

إستغربت أوساط سياسية أن الأزمة الأقتصادية بلغت حد الإفلاس والإنهيار الكامل فيما يقر مجلس الوزراء مساهمة مالية لدولة جارة بـقيمة 500 مليون ليرة لبنانية وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية في 26 الجاري.

يوحي أهل السلطة مراراً بخمسة وزراء سياسيين لهم والباقي تكنوقراط لابقاء مفاصل الدولة والوزارات السيادية الاساسية في أيديهم.

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