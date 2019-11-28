زهران يكشف عن جديد قضية الصرف الصحي

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كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن القاضي في النيابة العامة التمييزية غسان خوري إستدعى على لائحة الشهود في ملف الصرف الصحي محافظ مدينة بيروت زياد شبيب للاستماع إليه يوم الإثنين، في الإخبار المقدم من زهران.



وأفاد زهران "أنه سيتم استدعاء كل من "مصالح المياه" "ووزارتي الطاقة و البيئة"، فضلاً عن مهندسين إضافيين من "مجلس الإنماء والإعمار" ومتعهدين".



وكان خوري إستمع سابقاً إلى ثمانية مهندسين في مجلس الإنماء و الإعمار والمتعهد رياض الأسعد، كما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "أن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، باشر تحقيقاته في الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران، حول هدر المال العام والمخالفات في ملف الصرف الصحي، وتمحور التحقيق حول كيفية صرف مبلغ مليار و400 مليون دولار على محطات تكرير المياه المبتذلة، وتبين أن هذه المحطات معطلة وتحولت إلى خردة، وكل المجارير تصب في البحر."