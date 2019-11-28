سرقة خزنة مكاتب "كهرباء لبنان" في البترون

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجهولين أقدموا، ليل أمس، على خلع باب مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان في البترون، وسرقوا الخزنة ومحتوياتها من إيصالات تسليم شيكات قديمة للمشتركين. وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان، حيث كشفت على الأضرار.

وفي التفاصيل أن موظفي المؤسسة في البترون فوجئوا لدى وصولهم عند بدء الدوام الرسمي الى مبنى المؤسسة على المسلك الغربي للاوتوستراد بين مدينة البترون وبلدة كفرعبيدا بكسر باب المدخل وبعثرة مستندات في الداخل وعدم وجود الخزنة.

وكلفت الادارة العامة للمؤسسة من يمثلها للتقدم بشكوى ضد مجهول لدى مخفر درك البترون وبوشرت التحقيقات للكشف عن هوية الفاعلين.