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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



هل يصبح سمير الخطيب "دولة الرئيس" الجديد؟

وسط غابة الشائعات التي سجلت اليوم رقما قياسيا على غير صعيد، خبران صحيحان: الخبر الأحدث، اجتماع مالي في بعبدا غدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الوزراء علي حسن خليل ومنصور بطيش وماجد افيوني وسليم جريصاتي، الى جانب حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا لعرض الاوضاع المالية في البلاد.



أما الخبر الأكثر تداولا، فاحتمال ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، ولو ان موعد الاستشارات النيابية الملزمة أرجئ مبدئيا إلى الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، وعلى رغم تمسك مصادر بيت الوسط بالإشارة إلى أن اسم مرشح الحريري لا يعلن إلا في الاستشارات، تشير معلومات ال OTV إلى ان حظوظ الخطيب في ارتفاع، لكنها تنتظر مشاورات تعقد في الساعات القليلة المقبلة لحسم التوجه نهائيا، سلبا أم ايجابا، علما ان الاخير اصدر بيانا تناول فيه الاجتماع الذي عقده ليل أمس مع الحريري، والذي كانت ال OTV أول من كشف عنه في نشرتها المسائية، وقد جاء في البيان أن الخطيب لم يلق من الحريري الا الدعم والتجاوب المطلقين.



وفي اطار المشاورات الحكومية، اعتبرت اوساط سياسية عبر الـ OTV أن الرئيس الحريري لم يعد يملك الوقت ما يكفي لكي يسير بما اعلنه في بيانه الأخير من خيارات وعليه بالتالي إثبات جديته وصدقيته بتنفيذ المبدأ الذي طرحه هو بنفسه اي "ليس أنا بل احد غيري".

واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، انه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا ان الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة.



تبقى الاشارة الى ان الوزير جبران باسيل اعلن اليوم تقديم تكتل لبنان القوي اقتراح قانون من ضمن سلة القوانين التي سبق وطرحها تحت عنوان محاربة الفساد، علما ان مصادر التيار الوطني الحر اسفت عبر ال OTV لحصيلة اجتماعات اللجان النيابية، التي عكست تهرب السياسيين من إقرار القوانين الفعليه لرفع الحصانات وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترداد الأموال العامة المنهوبة، في مقابل اصرار التيار على المتابعة وتقديمه لقانون جديد يضفي سرعة وفعالية على ما سبقه في هذا الاطار. وشددت مصادر التيار على استكمال ‏المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، داعية جميع الكتل البرلمانية لملاقاته وآملة من الناس في جميع المواقع مساندة التيار لتحديد الصادقين وفضح الكاذبين في معركة كشف ‏الفساد ومحاربته.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



إنحدار الوضعين المالي والاقتصادي سريع.. وعربة الحكومة تكليفا وتأليفا بطيئة الى درجة إشارة الوزير جبران باسيل الى الاسبوع المقبل لعله يحمل جديدا..

باسيل الذي أعلن عن اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات، لفت الى أن تكتل لبنان القوي سيقول كلمته الاسبوع المقبل..

وقال أيضا إن ما حصل في الشارع يسرع الأمور..



تجدر الاشارة الى أن ما حصل في الشارع ويحصل بلغ الأربعة وأربعين يوما وألله وحده يعلم مسار الوضع..



على الارض البنزين يحرق جيوب المواطنين والسيارات مفرملة، والناس في حيرة بين هذا وبين حريق الدولار الذي تم التداول به نهارا بأكثر من ألفين وثلاثمائة ليرة، ومساء بحوالي الألف وتسعمائة ليرة وهنا يطرح السؤال : من يتلاعب بسعر الدولار وما هو عدد الصيارفة المرخص لهم وماذا عن إضرابهم غدا؟.



وفي السياق المالي سؤال عن مدى انعكاسات دفع لبنان المليار ونصف المليار دولار اليوم فوائد ديون..

وفي رأي أوساط مالية أن لبنان يحتاج في هذه الفترة حوالي الأربعة مليارات ليستقيم الوضع ويهدأ..

و في هذا الصدد يعقد اجتماع مالي غدا في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون لعرض الأوضاع المالية في البلاد



وفي الشأن الحكومي قالت مصادر مطلعة إن دورة البحث عن مرشحين لرئاسة الحكومة عادت الى الرئيس سعد الحريري وان تأليف الحكومة سيكون فعلا من خبراء مستقلين وآخرين متعاطفين مع قوى سياسية..



نبدأ من البنزين وتأكيد اصحاب محطات المحروقات الاستمرار في الاضراب الى حين القبول بالدفع بالعملة اللبنانية..بدورها أعلنت الوزيرة البستاني أن الاثنين سيتم فض عروض المناقصة لاستيراد البنزين.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



السخونة التي شهدها الشارع في اليومين الماضيين تراجعت درجتها تماما كما استعاد الملف الحكومي تكليفا وتأليفا برودته ما استدرج تمهلا متجددا في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة.

هذا التمهل عكسه اليوم رئيس الجمهورية بقوله إنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة مشددا على أن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة بل يجب العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة.



من منطلق هذه الأزمة جاءت زيارة موفد الجامعة العربية إلى بيروت رغم علم اللبنانيين أن ليس في يد الجامعة حيلة.



الموفد حسام زكي الذي جال على المسؤولين أفرج عن رغبة جامعته في مساعدة لبنان قائلا أن أي تحرك لنا يأتي في أعقاب الإستماع إلى جميع الأطراف.

الترنح السائد على المستوى السياسي ينسحب كسلا متماديا يضرب في مفاصل حكومة تصريف الأعمال المعتكفة عن المبادرة للتخفيف من الأثقال الجاثمة على صدور اللبنانيين ولا سيما على الصعيد الإقتصادي والمالي والمعيشي.



في مواجهة هذا الكسل الحكومي يبدو مجلس النواب وحده الذي يشغل محركاته مطلقا العنان للجانه لإنجاز إقتراحات ومشاريع في صلب المطالب الإصلاحية.

أم اللجان النيابية - المال والموازنة - بلت اليوم يدها بموازنة الـ2020 وسط حرص شديد منها على إنجاز دراستها وإقرارها سريعا.



أما اللجان المشتركة فهي على موعد مع جلسة الأربعاء المقبل لدرس مشاريع تتصل بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية ومكافحة الفساد.

أزمة المحروقات أطلت مجددا من نافذة الإضراب المفتوح الذي بدأ أصحاب المحطات بتنفيذه صباح اليوم.



هؤلاء دخلوا في سجال مع وزيرة الوصاية التي دعتهم وأصحاب الشركات إلى أن يصبروا على المواطن مؤكدة أنهم لا يتكبدون خسائر واشهرت في وجههم سيف إسترداد الوزارة للبنزين بعد عشرة أو خمسة عشر يوما ريثما يجري فض العروض للبواخر الأثنين المقبل.



أما على المستوى المالي فبرزت دلالات بارزة تأسيسا على قيام لبنان بسداد سندات دولية مستحقة قيمتها مليار ونصف مليار دولار وذلك في عز أزمته الإقتصادية والمالية والمصرفية.



وقبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى تهافت المواطنين على شراء الدولار بعد انخفاض مفاجىء لسعر صرفه مقابل الليرة من 2350 صباحا إلى 1850 في ساعات ما بعد الظهر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



في مساحة الانتظار يقف الوطن وبنوه، وفي مساحة الضياع يتقلب بعض سياسييه، المكابرين، المراهنين على لعبة الوقت، وهي لعبة لم تعد مقبولة بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فخيارات الحل المتاحة معروفة ومحدودة، ولا بد من المبادرة الى حسم خيار تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، وعدم اضاعة الوقت الذي يتراكم اضرارا كبيرة على الناس كما قال ..

وبين بورصة السياسة وبورصة الاقتصاد، فان التقلب على حاله بفعل فاعل يريد الاستثمار في كل شيء، وكما في الاقتصاد كذلك باوجاع اللبنانيين وحتى امنهم الاجتماعي ..



واقع لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمطلوب العمل معا للخروج من الازمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين..

اما اصحاب المصالح من اقتصاديين ومصرفيين – هم ادوات السياسيين، وعدة شغلهم – فلا يزالون يمعنون ضغطا، غير آبهين باوجاع المواطنين، وما ازمة البينزين التي يمسكون بها سوى خير دليل. لكنها لن تبقى بيدهم كما وعدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عبر المنار، متحدثة عن قرب اطلاق مناقصة استيراد البنزين من قبل الدولة، ما يحرم المحتكرين ورقة صعبة.. ولمتابعة الاوضاع الصعبة دعوة رئاسية لاجتماع مالي يعقد غدا في بعبدا، لعله يعوض عن الفراغ الذي تتعمده حكومة مستقيلة من كل مسؤولياتها..



في مسار المشاورات الحكومية، آخر المحطات المستقرة منذ ايام، سمير الخطيب، الذي قطع أكثر من نصف المسافة بحسب ما علمت المنار، وهو بخلاف ما يحاول البعض اشاعته، فإنه مستمر في مشاوراته برؤية واضحة، ارفقها ببيان أكد فيه انه لم يلق من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين خلال لقائهما الاخير.. دعم يؤمل ان يكون حقيقيا، لا بروتوكوليا فقط، فيدعو عندها رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية قريبة ..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



لاعب الدولار متداوليه اليوم "طلوعا ونزولا" على وقع حرب سعى البعض فيها لتخبئة دولاره الأسود لنهار أكثر سوادا وفيما كان الصيارفة ملوك الحي التجاري.. اتخذت التظاهرات مسارا من مقر جمعية المصارف إلى المصرف المركزي، وهناك أعلن الاعتصام المفتوح وعلى بورصة سعر الصرف السياسي، فإن الكلام عن سقوط خيار المهندس سمير الخطيب أعاد تعويمه الخطيب نفسه عندما وضع هندسة حكومية متضمنة دعم الرئيس الحريري له واستجابته للترشيح مؤكدا أن كل ما يجري تداوله خلاف ذلك عار من الصحة وهذه الملاءة في الترشيح، عززها وزير الخارجية جبران باسيل بإعلانه عن كلام حكومي في الأسبوع المقبل على أن تحول الأنظار غدا إلى معالجة الأزمة المالية في اجتماع يستضيفه قصر بعبدا ويضم وزيري المال والاقتصاد وعددا من الشخصيات الاقتصادية



والتيار الذي يدخل متأخرا على خط ازمة باتت في يد الصيارفة أعلن في المقابل أن عشرة نواب من التكتل وقعوا على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات، يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة.



لكن كل هذه الاقتراحات ستعود في نهايتها الى شخصيات ومرجعيات قضائية يعينها سياسيون وأي أمل باستعادة الأموال المنهوبة سيكون " من العب للجيبة".



ومن جيبة الرئيس النجيب كان ميقاتي اليوم يهرب من القضاء بالمثول امام القضاء احتراما وإجلالا كما قال وهو تمنى إبعاد التسييس عن ملفه وأضاف: نحن نؤمن إيمانا كاملا بدولة القانون، و"خيطوا بغير هالمسلة". من يعرف نجيب ميقاتي يعرف أن من غير الوارد لدي مد يدي على المال العام، وخلال عشرين سنة في العمل العام لم أقم بأي عمل له علاقة بالدولة اللبنانية لم يمد ميقاتي يده على أموال الدولة، وتصحيحا هو مدها على أموال سيليس في زمن شركتي سيليس ليبانسل "ميقاتي حريري دلول" وفي حينه استوفت الشركتان خمسمئة دولار من المشتركين قبل بدء تشغيلهما ومن الخمسمئة دولار الدفعة المسبقة جرى تمويل الشركتين من جيوب الناس ولم يجر استردادها



وليس نجيب ميقاتي من يمد يده على أموال الدولة لكنه يجني أرباحا من جراء تزوير في محاضر الدولة خطه أمين سر



المحاضر الراحل سهيل بوجي الذي ذوب "بوجياته" على طريق التوزير في الاوراق الرسمية وبينها محضر الثاني من آب الشهير الذي بسطرين فقط غير في مسار عقد شكرتي الخلوي وسمح للشركتين بالاستمرار في العمل خلافا للقانون.. وهذا ما استندت اليه دعوى على الدولة اللبنانية في التحكيم الدولي وخسر الخرينة مئات ملايين الدولارات. ميقاتي لا يستفيد.. لكنه يمازحنا في الاحتكام الى القضاء.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



هل هبت رياح المهندس سمير الخطيب مجددا لتسميته لتشكيل الحكومة؟ لا معطيات واضحة كليا بل هناك مؤشر من شأنه أن يتيح طرح هذا السؤال ...

امؤشر هو البيان الصادر عن المهندس الخطيب والذي جاء فيه: "تداول بعض وسائل الاعلام اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد امس بين الرئيس سعد الحريري والمهندس سمير الخطيب كان سلبيا. يهم المهندس الخطيب التأكيد انه لم يلق من دولة الرئيس الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين " المؤشر ظهر من جانب الخطيب فيما الرئيس الحريري إلتزم الصمت وإن كانت المواقع الإعلامية التابعة له أبرزت توضيح الخطيب ...



في مطلق الأحوال: "لا فول التكليف قبل مكيول تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة" هذه الإستشارات كان يفترض ان تحدد اليوم أو غدا، بعد العزوف الرسمي للرئيس الحريري عن التكليف، لكن معطيات تبدلت إلى درجة ان إسم المهندس الخطيب وضع في خانة من سبقه من أسماء، أي محمد الصفدي وبهيج طبارة، على لائحة الأسماء "المحروقة"،

لكن جوا من بيت الوسط من شانه أن يفرمل أجواء التكليف ... مصادر تيار المستقبل تقول: "لن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة. وهذه الاستشارات هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة..."



هكذا، معطيات تتزاحم وتتضارب، لكن، وعلى سبيل إنعاش الذاكرة، فإن ترشيح الصفدي سلكت سياقا مشابها قبل أن تلفحه نار حرق الأسماء، فما الذي تغير ليكون الإسم الجديد أوفر حظا؟



في قراءة للمعطيات والمؤشرات فإن التكليف قد يصبح رسميا لحظة إعلان موعد الإستشارات ... وما قبل ذلك الترشيحات أمنيات ووجهات نظر ...



اللافت حكوميا أيضا موقف للوزير جبران باسيل الذي سئل في المؤتمر الصحافي الذي عقده ، عن الموضوع الحكومي، فأجاب: "انشالله الاسبوع الجايي يكون عنا حكي بهالموضوع " ... فهل هذا يعني أن الموضوع مؤجل إلى الاسبوع المقبل ؟



في الموازاة، الإنشغالات في أمكنة أخرى ... لا بنزين، والكباش على أشده بين وزيرة الطاقة وشركات استيراد المحروقات ... أزمة الدولار على حالها من التلاعب، والصيارفة إلى إضراب غدا بعدما تجاوز سعر الدولار الألفي ليرة مع هامش واسع صعودا وهبوطا ...





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



بعد الامثولة التي تلقاها مروجو الفتنة أمس أطفئت محركات "موتوسيكلات" الفتنة والشتيمة، كذلك منح الثوار السلطة فسحة تهدئة فخففوا من وجودهم الضاغط والكثيف في الشوارع والساحات. لكن السلطة لم تتلقف المبادرة، ولا يزال الناس يسمعون اسطوانة التسويف والمماطلة نفسها وقد اضيفت اليها معزوفة النصائح الخشبية للإنقاذ يطلقها فريق سلطوي في معرض هجاء فريق سلطوي آخر. إلا أن ساعات المساء حملت بعض المعطيات الإيجابية التي تقول بإن سمير الخطيب لم يستبعد من المعادلة كليا وأن حظوظه عادت الى الانتعاش بعد تبدل رأي حزب الله. والعقبة الباقية أمام تكليفه تكمن في تبدل مماثل مطلوب من الرئيس الحريري. والخوف أن يكون وراء التبدل محاولة من الحزب والعهد لتحميل مسؤولية التعطيل للحريري وحده بعد تسريب رضى حزب الله عن الخطيب. تزامنا، الثوار في الشارع ، لا ييأسون ولا يتعبون من المطالبة بحكومة جديدة مكونة من اختصاصيين محايدين. وسط الجمود القاتل، الانهيار الاقتصادي يتسارع وقد بدأت مظاهره المخيفة تتجلى في الشلل شبه الكامل الذي ضرب البلاد وقد تعزز بإضراب محطات الوقود على مساحة الوطن .



وإذا امتنع من في الداخل عن مشاهدة الأزمة الزاحفة بأبعادها الثلاثية، فإن العرب بعد الغرب استشعروا من باب الخجل ورفعا للعتب واجبا أخويا بأن يعودوا لبنان على فراش المرض، فجاء الأمين العام المساعد للجامعة العربية ليسمع من اركان الدولة ما جعله يصرح جهارا بأن أحدا لا يمكنه مساعدة لبنان ما لم يرغب هو بذلك، والطريق الى العلاج معروفة لكن دونها جبال من العناد والكيدية. وهذا كان موقف ممثل الأمم المتحدة يان كوبتش الذي صار من زوار القصر الدائمين ، وهو لا ينفك يكرر بأن المجتمع الدولي ودول سيدر جاهزون للمساعدة بشرط الاستماع الى مطالب الشعب المنتفض و تشكيل الحكومة، وبالمواصفات التي يريدها.



في الأثناء، لوضعان المالي والاقتصادي يترنحان، فإلى جانب ندرة الدولار وارتفاع سعر صرفه وتقاذف الناس بين المصارف والصرافين، جاء اليوم إضراب اصحاب محطات المحروقات بالتكافل مع مستوردي المادة ليضع البلاد في شلل شبه كلي. وسعيا منه الى معالجة الواقع المأسوي دعا رئيس الجمهورية الى اجتماع مالي اقتصادي في بعبدا، والجميع يعلم أن العلاج الأولي لوقف النزيف هو تشكيل الحكومة، و أن أي دواء آخر لن يكون مجديا خصوصا أن الاجتماع ليس الأول، وزمن المراهم ولى وهو الذي تسبب بالكارثة التي نحن فيها .





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