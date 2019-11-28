هيئة قضاء زحلة في التيار ترد على عقيص

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ردت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر على ما تناوله عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في تغريدته التي انتقد فيها كلام رئيس التيار الوزير جبران باسيل متهما تياره بانه لم يفي بالوعود في الكهرباء مذكرة اياه بما اعترف به رئيس حزبه سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية بالعراقيل التي واجهت خطة التيار للكهرباء. وتشير الهيئة الى ان رد عقيص خير دليل على كلام باسيل بان اكثرية النواب يتكلمون اكثر مما يعملون وتسأله: ماذا فعلت كتلة القوات في المجلس النيابي من تشريعات خصوصا ان النائب جورج عدوان رئيس لجنة الادارة والعدل وماذا عن قوانين المحاسبة المالية التي لم تسارع القوات لاقرارها