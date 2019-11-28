تعميم من شهيّب لتعويض ايام التعطيل القسري

A + A -

اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب تعميما يطلب الى جميع المدارس والثانويات الرسمية، التعويض عن ايام التعطيل القسري خلال الفرص الاسبوعية والعطل الفصلية حيث تدعو الحاجة ، وذلك في دوامي قبل الظهر، وبعد الظهر.



كما وقع قرار وزير التربية قرار تحويل مستحقات المستخدمين على نفقة صناديق التعاضد في مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية وصناديق المدارس من حجاب وحراس، خلال شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، على أن يستثنى من ذلك الموجودين خارج الاراضي اللبنانية، مع احتساب بدلات النقل عن شهر تشرين الثاني،للفئة التي تتقاضى بدلات نقل.



من جهة أخرى، عقد شهيب اجتماعا موسعا للجنة الفنية ولجنة الطوارئ التي كلفها الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي لمؤازرة اللجنة الفنية في دراسة أوضاع الجامعات المتعثرة.