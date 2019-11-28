كذبة المازوت: يشترونه بالليرة و يقبضون بالدولار!

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بعد إقدام عدد من محطات المحروقات على ابتزاز المواطنين، من خلال تسعير المازوت المخصص للتدفئة بالدولار، او تحويل السعر إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الدولار لدى الصيارفة، ممّا أدى الى ارتفاع سعر طن المازوت الى مستويات خيالية لا تتناسب مع حقيقة أسعار المحروقات، أصدرت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري بيانا أشارت فيه إلى أن وزارة الطاقة تعمد منذ بداية أزمة الدولار الى بيع مادة المازوت الى المواطنين بواسطة منشآت النفط بالليرة اللبنانية مئة بالمئة.

لذلك ، فهي تلفت انتباه المواطنين الى عدم الوقوع في فخ التجار وعدم دفع ثمن المازوت بالدولار للشركات والتجار الذين يزعمون أنهم يدفعون ثمنها بالدولار.