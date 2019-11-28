الرئيس عون: الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الازمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين

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الرئيس عون ابرق الى الرئيس الفرنسي معزيا بضحايا حادث الطائرتين والتقى الامين العام المساعد للجامعة العربية موفدا من الامين العام

رئيس الجمهورية اطلع من المنسق الخاص للامم المتحدة على مداولات جلسة مجلس الامن الاخيرة حول لبنان

رئيس الجمهورية: الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم في خطوات عملية بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي

السفير زكي: الجامعة العربية تدعم لبنان ومتضامنة معه وراغبة في مساعدته واي تحرك لنا يأتي في اعقاب الاستماع الى جميع الاطراف

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي استقبله والوفد المرافق له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا "ان الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، بل علينا العمل معا للخروج من الازمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويساهم في حل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

واشار الرئيس عون الى انه يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لانه سبق ان قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها ولاسيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الاصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها، وانه دعا المتظاهرين اكثر من مرة للحوار معهم وسوف يواصل مساعيه لايجاد الحلول المناسبة للازمــة.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والسفير عبد الرحمن الصلح والوفد المرافق، لفت الرئيس عون السفير زكي الى ان الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم في خطوات عملية لاسيما بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي والذي نتج في جانب منه بسبب تدفق النازحين السوريين الى لبنان والذي بلغ عددهم مليون و 900 الف نازح "عاد منهم حتى الان نحو 400 الف نازح وبقي مليون و 500 الف نازح". وقال ان المساعدات التي ترد للنازحين غير كافية ما ترك انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي اللبناني بحيث تكبد لبنان حتى الان خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دولار نتيجة تضرر البنى التحتية ناهيك بكلفة الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، فضلا عن الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني والبطالة التي اصابت العمال اللبنانيين.

وحمّل الرئيس عون السفير زكي تحياته الى الامين العام لجامعة الدول العربية وشكره على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان.

وكان السفير زكي ابلغ الرئيس عون ان الهدف من زيارته والوفد المرافق الاعراب عن دعم الجامعة العربية للبنان والاطلاع على حقيقة الاوضاع الراهنة فيه وتأكيد التضامن معه والرغبة في المساعدة في المجالات كافة.

تصريح السفير زكي

وبعد اللقاء أدلى السفير زكي للصحافيين بالتصريح الآتي:" تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موفداً من الأمين العام لجامعة الدول العربية لنقل رسالة حول التطورات في لبنان. فلبنان بلد مهم ومؤسس في المنظومة العربية، والتطورات فيه تهمّنا جميعاً، وتهم العرب وهي دائماً لها تبعات وارتدادات ومنها اقليمية، وبالتالي، فان النظر الى هذه التطورات يكون دائماً محلّ اهتمام واعتبار".

اضاف: "إن الوضع في لبنان ليس سهلاً، فهناك تأزم سياسي ومخاطر اقتصادية ووضع غير مستقر في الشارع. ولا بد من أن يكون هناك موفد عربي لمتابعة هذا الوضع مع القيادة اللبنانية، اي مع فخامة الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيس حكومة تصريف الاعمال والقيادات اللبنانية الاخرى كي ننقل لهم جميعاً، اهتمام الجامعة ودعمها واستعدادها للعمل لمساعدة اللبنانيين للخروج من هذه الازمة، سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية. ولكن بطبيعة الحال، فإن العبء الاكبر يكون على اللبنانيين انفسهم لأن هذا هو بلدهم وهذه الاوضاع تخصّهم في المقام الاول، وما الخارج إلا داعم لما يحصل في الداخل من محاولات لإيجاد حل ولتسوية اي ازمات. وسنعقد عددًا آخر من اللقاءات اليوم ونتمنى في نهايتها ان تكون اكتملت الصورة لدينا لنستطيع أن نقرر الخطوة التالية في هذا الموضوع."

ورداً على سؤال حول مبادرة ما تعمل عليها الجامعة العربية، اشار السفير زكي الى أن هذا هو تحرك الجامعة في الوقت الحالي، واي تحرك آخر يأتي في اعقاب الاستماع الى جميع الاطراف لمعرفة مدى امكانية ان تقوم الجامعة العربية بدور ما في هذا المجال.

يان كوبيتش

دبلوماسيا استقبل الرئيس عون، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السفير يان كوبيتش الذي اطلع رئيس الجمهورية على المداولات خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي يوم الاثنين الماضي والتي تناولت تطورات الوضع في لبنان ومسار تطبيق القرار الرقم 1701، ومضمون البيان الذي صدر بالاجماع عن اعضاء المجلس بعد الاجتماع والذي تم التأكيد فيه على اهمية المحافظة على الاستقرار في الجنوب اللبناني ودعم الدور الذي تقوم به القوات الدولية ( اليونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وخلال اللقاء الذي حضره الوزير جريصاتي، تم التداول في الاوضاع الداخلية والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

برقية تعزية الى ماكرون

على صعيد آخر، ابرق رئيس الجمهورية الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا بضحايا حادث التصادم بين طائرتين عسكريتين في مالي والذي اودى بحياة 13 ضابطا فرنسيا.

وجاء في البرقية: "في هذه الظروف الاليمة اتوجه اليكم باسمي الشخصي وباسم الشعب اللبناني باحر التعازي املا نقلها الى عائلات الضحايا والمناطق التي ينتمون اليها، محييا شجاعتهم والتزامهم في مكافحة الارهاب اينما كان".