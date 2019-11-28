بعد التداول بخبر صدور مرسوم جمهوري يسمح للوزير باسيل بإنشاء مرفأ لليخوت.. وكيل باسيل يوضح

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صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي:

تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي خبر كاذب مفاده صدور مرسوم جمهوري يسمح للوزير باسيل بإنشاء مرفأ لليخوت على املاك الوقف الماروني بين منتجع الرمال وشركة الكهرباء.



أن هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة تماما بدليل أن مطلقيه عجزوا عن إبراز نسخة عن المرسوم الجمهوري المزعوم او الاشارة الى رقمه او تاريخه سيما وأن هذا المرسوم على افتراض وجوده لا بد من نشره في الجريدة الرسمية، الأمر المنتفي كليا.



ليس هذا فحسب بل أن مطلقي الخبر زعموا بموجبه أن من يريد أن يتأكد من صحته عليه مراجعة بلدتي الذوق وجونية في حين أنه كان يفترض بهم أن يثبتوا صحة ما يزعموه وأن يستحصلوا على مثل هذه المستندات من البلديتين المذكورتين.



وبمطلق الأحوال فقد تقدمنا من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق كل من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة بهدف إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم و لإدانتهم عن افعالهم الجريمة.