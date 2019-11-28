نشاط التيار الوطني الحر في البرازيل‎

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بدعوة من سيادة المطران أدغار ماضي راعي أبرشية البرازيل للموارنة

اجتمع رؤساء احزاب التيار الوطني الحر ، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب اللبنانية وتيار المردة في المطرانية المارونية في ساو باولو - البرازيل وأصدروا البيان التالي:

يحتفل لبنان هذا العام بالسنة التحضيرية للماؤية الاولى لتاسيس لبنان الكبير، فكلنا للوطن، كلنا ندعم و نعمل لبقاء لبنان بلداً سيداً حراً ومستقلاً.ً كل مواطن له الحق ان يعبر عن رأيه بكل حرية وبطريقة ديمقراطية وسلمية.

ما يجري اليوم في لبنان امرٌ خطير، لا يحق لاحد ان يستعمل العنف للتعبير عن الراي. بفعلكم هذا، تساهمون في تهجير أنفسكم من وطننا لبنان. فهل صدر القرار بتهجير اللبنانيين وخاصةً المسيحيينن؟ وهل هذا العنف بين الشعب الواحد هو البداية؟