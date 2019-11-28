عناوين الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019

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الأخبار: تراجع حظوظ الخطيب... وسائر المرشحين | الدولار بـ2300 ليرة: أين الحريري؟

البناء: تمديد المهل أمام التشاور بين الثنائي والحريري لتحديد الاستشارات... وخيارات عدة

انتفاضة نسائيّة بوجه الفوضى وقطع الطرقات من عين الرمانة والشياح إلى طرابلس

برّي يدعو لعودة ودائع المصارف... والهيئات الاقتصادية تلغي الإضراب السياسيّ



اللواء: الأزمة تجنح نحو الإنفراج: دعم أميركي أوروبي - عربي لحكومة إنقاذ إقتصادي!

الحَراك يطوي صفحة الثلاثاء الأسود.. الهيئات تتراجع عن الإضراب .. والصرّافون عُرضة للملاحقة



الجمهورية: البابا يحض على "حلول مرضية"



نداء الوطن: الاستشارات معلّقة... و"رسالة عربية" اليوم لمنع "انزلاق البلد"

8 آذار للحريري... "وَرَاك وَرَاك"

الديار: يفتشون عن حل في الخارج وأميركا وضعت خطة تعطيل تشكيل أي حكومة

واشنطن موجودة على الأرض وتحضّر لمظاهرات ضخمة مع السعودية اضعافا لخط تفاهم عون ــ حزب الله



the daily star: New PM talks postponed due to rift

l'orient le jour: Les femmes de Aïn el-Remmaneh et de Chiyah unies contre la violence