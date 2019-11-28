أسرار الصحف ليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019

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اللواء: أسرار

همس

يستند فريق 8 آذار إلى دعم دولة كبرى، في سياسة التشدّد تجاه أداء دولة كبرى في الشارع.



غمز

تتحدث مصادر عن تخزين عشرات أطنان المواد الغذائية في مقرّ زعيم كبير تحسباً لإحتمالات خطيرة!



لغز

عمم حزب بارز على البلديات التي يمون عليها في مناطق نفوذه، أن يوزعوا حبوب القمح والعدس على المواطنين والشروع بالزراعة في قراهم..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدرٌ على صلة بتفاصيل التفاوض الجاري على اسم رئيس الحكومة الجديد بين رئيس الحكومة المستقيلة وثنائي أمل وحزب الله أن الاسم الأخير الذي أطل إعلامياً عبر إحدى الشاشات فعل ذلك بطلب من الرئيس سعد الحريري، وفوجئ ببيان مكتبه عن عدم دعمه لأي اسم. وأضاف المصدر أن المفاجأة كانت ببقاء الاسم في التداول وإضافة اسم جديد إليه لوزير سابق شمالي من غير تيار المستقبل.



كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن الوفاة المأسوية للأسير سامي أبو دياك ستعامل من الفصائل المقاومة كعملية اغتيال لأحد قادة المقاومة وإن رداً مناسباً سيكون من المقاومة على العملية ضمن اطار الالتزام السابق بالحركة الأسيرة وما تبلّغه الاحتلال بهذا الخصوص منذ سنوات لا يزال قائماً.