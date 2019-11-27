زاسبكين: روسيا لا تتدخل في الشأن اللبناني

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أشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين الى اننا نريد في لبنان التوازن والمنافسة العادلة بين الجميع ان على الصعيد السياسي او الاقتصادي في قطاعي الكهرباء والغاز وغيرهما، وحتى الان مهمة القضاء على الارهاب في المنطقة لم تستكمل، ويجب على الاوروبيين القلق بحال حصول اي ازمة في لبنان، ويجب ان نتفاهم على التداعيات السلبية بحال تفاقم الاوضاع.

وشدد زاسبكين في حديث تلفزيوني، على انه يجب اتخاذ القرار بالنسبة للحكومة والحوار واولويات القضايا المطروحة مؤكدا ان الاولوية هي للاستقرار والامن في البلد، وروسيا لا تتدخل في الشأن اللبناني. واوضح ان حزب الله يمثل الاكثرية النيابية في البرلمان، ومن الطبيعي ان يكون له تمثيل في الحكومة.