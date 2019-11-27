دعوى من الصحافية صونيا رزق ضد سامي الجميّل

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نقل احد المحامين انه واثناء حضوره لجلسات مجلس العمل التحكيمي في بيروت- غرفة الرئيسة زينة بطرس يوم الاثنين الواقع في 25-11- 2019، وجود دعوى مقدمة من الصحافية صونيا رزق ضد حزب الكتائب بشخص رئيسه سامي الجميّل.

وافاد المحامي انه علم بالدعوى اثناء المناداة لوكيل الحزب الذي غاب عن الجلسة، فيما حضر وكيل المدعية المحامي جوزف خليل، وقد قررت المحكمة محاكمة الحزب غيابياً، وإحالة الدعوى للمطالعة وتأجيلها الى 24- 2- 2020.

وبعد إستيضاح المحامي تبيّن ان الصحافية رزق تعمل منذ 11 سنة في موقع الكتائب الالكتروني ، حيث تم الاستغناء عن خدماتها تحت حجة شح الاموال، من دون ان يدفع لها الحزب تعويضاتها المستحقة. مما يطرح اسئلة حول مدى الانسجام بين اقوال الجميّل المعارضة للفساد ودفاعه الدائم عن حقوق الموظفين، و نماذج عن افعاله التي تضرب بعرض الحائط ابسط الحقوق...!